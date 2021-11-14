Рецидивист задержан в Нижнем Тагиле за нападение с ножом на двух женщин в Салде

ЧП произошло 26 сентября. Рецидивист, освободившийся из мест лишения свободы в ноябре 2017 года из ИК № 12, имеет ряд судимостей, в том числе за убийство, разбой и изнасилование. Он хорошо понимал, что сыщики его ищут, поэтому даже в один магазин дважды не заходил. Взяли беглеца в одной из квартир по улице Ватутина в Нижнем Тагиле, где тот пытался «залечь на дно» у знакомой женщины. Несмотря на то, что при задержании он оказал сопротивление, вновь ретироваться ему не удалось. Сейчас он «отдыхает» в камере. В отношении него возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 2 статьи 111 УК Российской Федерации — умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. Санкции данной статьи подразумевают наказание вплоть до 10 лет лишения свободы,рассказал Горелых.