Устроивший резню мигрант-нелегал отправился в колонию на Урале

23-летний мигрант Ахадов Сураж Руфат оглы будет отбывать наказание в колонии за то, что в уральском поселке Белоярском напал с ножом на нескольких человек. Ранее областной суд приговорил его к двум годам и одному месяцу заключения. Приговор остался в силе.

Инцидент произошел еще 19 июля минувшего года. Один из пострадавших Евгений рассказал, что все случилось из-за замечания его друга Александра. Он спросил у азербайджанцев, для чего они пристают к 12-летним девочкам, пишут им в Интернете и позволяют себе распускать руки. В один момент Ахадов достал нож и напал на Александра. На помощь бросились друзья: Евгений и Денис. Они тоже получили удары ножом в спину, руку и живот, сообщает Е1. В результате потасовки Евгений потерял сознание и пришел в себя лишь тогда, когда приехали врачи. Наибольшие раны получил Денис. Он провел несколько дней в реанимации из-за ударов в живот. Напомним, 9 декабря появилась информация, что 44-летний житель Алапаевска, изуродовавший ножом свою соседку, вышел на свободу под подписку о невыезде. Теперь другие соседи опасаются, как мужчина решит вести себя дальше. Изувечившего соседку жителя Алапаевска выпустили на свободу

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