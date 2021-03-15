Преступница попалась из-за забытой в квартире ватрушки в Асбесте

В Асбесте полицейские разыскали подозреваемую в многочисленных кражах у пенсионеров. Она проходит по нескольким эпизодам. Женщина представлялась бабушкам «соцработницей» или «сотрудницей УК». Войдя в доверия пожилых граждан, злоумышленница узнавала где хранятся деньги и похищала средства. В двух случаях она подходила к жертвам на улице и сообщала о «расстегнувшейся сережке», под предлогом помощи она снимала украшение и присваивала.