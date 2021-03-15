Преступница попалась из-за забытой в квартире ватрушки в Асбесте

Преступница попалась из-за забытой в квартире ватрушки в Асбесте

Сегодня, 15:24ПроисшествияФото: pixabay.com
Полицейские по забытой в квартире жертвы ватрушке вычислили подозреваемую в краже в Асбесте, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Свердловской области.

В Асбесте полицейские разыскали подозреваемую в многочисленных кражах у пенсионеров. Она проходит по нескольким эпизодам. Женщина представлялась бабушкам «соцработницей» или «сотрудницей УК». Войдя в доверия пожилых граждан, злоумышленница узнавала где хранятся деньги и похищала средства. В двух случаях она подходила к жертвам на улице и сообщала о «расстегнувшейся сережке», под предлогом помощи она снимала украшение и присваивала.

В одной из квартир подозреваемая оставила ватрушку. Стражи порядка вычислили магазин, в котором приобреталось кондитерское изделие, а затем определили по камерам видеонаблюдения подозреваемую и задержали её.

Гражданка не стала демонстрировать из себя матерого «Фокса в юбке» и созналась в содеянном, дав признательные показания, рассказал глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

В отношении женщины возбуждены уголовные дела по статьям 159 УК РФ (Мошенничество) и 159 УК РФ (Кража). Ей грозит до пяти лет лишения свободы.

Напомним, 14 марта ночью в Нижнем Тагиле неизвестные обокрали сразу три магазина. По одному случаю на улице Попова на Тагилстрое полицейские получили заявление и организовали проверку.

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