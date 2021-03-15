ТАСС: директор челябинского спиртзавода арестован по делу о взяточничестве

Сотрудники УФСБ по Свердловской области задержали директора спиртзавода «Тюбук» Челябинской области Дмитрия Тарасова. Его подозревают в получении взятки, сообщает ТАСС со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Отмечается, что Тарасов задержан во время попытки сбыть шесть бутылок алкоголя в общей сумме на 500 тысяч рублей. Данные сотрудников правоохранительных органов гласят, что находящаяся на складах алкогольная продукция передавалась организаторам преступных групп. Те, в свою очередь, должны были перепродать алкоголь. Дмитрий Тарасов был на два месяца заключен под стражу. Напомним, 14 марта стало известно, что в Екатеринбурге по подозрению во взяточничестве задержаны три сотрудника полиции. Их обвиняют в получении 50 тысяч рублей. За взятку задержаны три сотрудника полиции в Екатеринбурге

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