ТАСС: директор челябинского спиртзавода арестован по делу о взяточничестве

ТАСС: директор челябинского спиртзавода арестован по делу о взяточничестве

Сегодня, 19:50ПроисшествияФото: 1mediainvest.ru
Сотрудники УФСБ по Свердловской области задержали директора спиртзавода «Тюбук» Челябинской области Дмитрия Тарасова. Его подозревают в получении взятки, сообщает ТАСС со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Отмечается, что Тарасов задержан во время попытки сбыть шесть бутылок алкоголя в общей сумме на 500 тысяч рублей. Данные сотрудников правоохранительных органов гласят, что находящаяся на складах алкогольная продукция передавалась организаторам преступных групп. Те, в свою очередь, должны были перепродать алкоголь.

Дмитрий Тарасов был на два месяца заключен под стражу.

Напомним, 14 марта стало известно, что в Екатеринбурге по подозрению во взяточничестве задержаны три сотрудника полиции. Их обвиняют в получении 50 тысяч рублей.

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