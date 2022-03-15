Учитель ударил школьника в Екатеринбурге во время конфликта из-за драки с девочкой

Учитель ударил школьника в Екатеринбурге во время конфликта из-за драки с девочкой
Учитель ударил школьника в Екатеринбурге во время конфликта из-за драки с девочкой
Сегодня, 10:44ПроисшествияФото: 1MI
Шестиклассника ударил учитель в Екатеринбурге. По словам очевидцев, это случилось в школе № 183.

Преподаватель и ребенок вступили в конфликт 9 марта после драки мальчика с одноклассницей. Причиной ссоры детей стало то, что девочка оскорбила маму мальчика. В результате родителей ученика вызвали в школу, а учителю ничего не сделали, сообщил один из екатеринбуржцев в группе «Инцидент Екатеринбург» Вконтакте.

В соцсети попало видео ссоры. На нем видно, что мальчик замахнулся на девочку и попал по лицу. Это произошло в классе. Затем на видео появился коридор школы, где преподаватель ругает мальчика, а он сидит на полу. За ученика никто не заступился.

В полиции информацию о произошедшем уже зарегистрировали и проводят проверку. Там отметили, что на данный момент заявлений по данному поводу не поступало, пишет «КП-Екатеринбург».

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