В Нижнем Тагиле в конце марта пропал 33-летний мужчина

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В Нижнем Тагиле пропал 33-летний Андриенков Павел Александрович, сообщает поисковой отряд «Лиза Алерт» по Свердловской области.
Сюжеты: Нижний Тагил
Мужчина пропал 23 марта. На нем был надет черный длинный пуховик, спортивный костюм темно-синего цвета, а также темные кроссовки.
Приметы: рост 178 см, нормальное телосложение. Волосы Андриенкова короткие русого цвета, а глаза зеленые.
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Пропавший Андриенков Павел
Фото: Лиза-Алерт
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