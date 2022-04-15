Трое подростков вымогают деньги на Вагонке в Тагиле

Замечены подростки, вымогающие у прохожих деньги, были на улицах Юности, 16 и Окунева, 17, а также у дворца культуры имени Окунева 12 и 13 апреля. На замечания прохожих мальчики отвечали хамством, поделился с редакцией TagilCity.ru очевидец действий школьников.
«Старший» группы бросил грязный снег в лицо пенсионеру на замечание! Сейчас поднял руку с грязным снегом на пенсионера, а завтра с камнем, послезавтра с ножом. Это будущее ОПГ? задается вопросом тагильчанин.
На вид юным тагильчанам от 12 до 16 лет. Редакция TagilCity.ru обратилась за комментарием в территориальную комиссию по делам несовершеннолетних Нижнего Тагила. Информация о том, состоят ли школьники на учете и будет ли проведена проверка по результатам их действий, станет известна позже.
Напомним, 14 апреля группа подростков открыла стрельбу из пневматического пистолета с балкона дома в Екатеринбурге. Правоохранительные органы начали поиск юных правонарушителей.