Трое подростков вымогают деньги на Вагонке в Тагиле

Трое подростков вымогают деньги на Вагонке в Тагиле
Трое подростков вымогают деньги на Вагонке в Тагиле
Сегодня, 20:17Происшествия
12 и 13 апреля на Вагонке в Тагиле орудовала банда юных тагильчан. Подростки на вид 12-16 лет требовали у прохожих деньги, а также запустили снежок в лицо пожилому мужчине, рассказал редакции TagilCity.ru очевидец произошедшего.

Замечены подростки, вымогающие у прохожих деньги, были на улицах Юности, 16 и Окунева, 17, а также у дворца культуры имени Окунева 12 и 13 апреля. На замечания прохожих мальчики отвечали хамством, поделился с редакцией TagilCity.ru очевидец действий школьников.

«Старший» группы бросил грязный снег в лицо пенсионеру на замечание! Сейчас поднял руку с грязным снегом на пенсионера, а завтра с камнем, послезавтра с ножом. Это будущее ОПГ? задается вопросом тагильчанин.

На вид юным тагильчанам от 12 до 16 лет. Редакция TagilCity.ru обратилась за комментарием в территориальную комиссию по делам несовершеннолетних Нижнего Тагила. Информация о том, состоят ли школьники на учете и будет ли проведена проверка по результатам их действий, станет известна позже.

Напомним, 14 апреля группа подростков открыла стрельбу из пневматического пистолета с балкона дома в Екатеринбурге. Правоохранительные органы начали поиск юных правонарушителей.

Сюжеты:
ЭксклюзивНижний Тагил
Материалы по теме:
ВагонкаподросткиДК ОкуневаОкуневавымогательствоНижний Тагил
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 109044, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы