Трое подростков вымогают деньги на Вагонке в Тагиле

12 и 13 апреля на Вагонке в Тагиле орудовала банда юных тагильчан. Подростки на вид 12-16 лет требовали у прохожих деньги, а также запустили снежок в лицо пожилому мужчине, рассказал редакции TagilCity.ru очевидец произошедшего.

Замечены подростки, вымогающие у прохожих деньги, были на улицах Юности, 16 и Окунева, 17, а также у дворца культуры имени Окунева 12 и 13 апреля. На замечания прохожих мальчики отвечали хамством, поделился с редакцией TagilCity.ru очевидец действий школьников. «Старший» группы бросил грязный снег в лицо пенсионеру на замечание! Сейчас поднял руку с грязным снегом на пенсионера, а завтра с камнем, послезавтра с ножом. Это будущее ОПГ? задается вопросом тагильчанин. На вид юным тагильчанам от 12 до 16 лет. Редакция TagilCity.ru обратилась за комментарием в территориальную комиссию по делам несовершеннолетних Нижнего Тагила. Информация о том, состоят ли школьники на учете и будет ли проведена проверка по результатам их действий, станет известна позже. Напомним, 14 апреля группа подростков открыла стрельбу из пневматического пистолета с балкона дома в Екатеринбурге. Правоохранительные органы начали поиск юных правонарушителей.

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