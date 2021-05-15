Таксист выехал на встречку и протаранил два автомобиля на свердловской трассе

Происшествие случилось 15 мая на 11 километре трассы между Верхней Пышмой и Невьянском. Водитель Kia Rio выехал на встречку и столкнулся с автомобилем Skoda, а затем врезался в Mercedes, пишет E1.
По словам водителя «Шкоды», у таксиста не было при себе водительского удостоверения. Также управлявший «Киа» мужчина отрицал свою причастность к службе такси. Его пассажирка была госпитализирована. По утверждению свидетелей, её голова была в крови.
На фотографии с места происшествия у Skoda от удара отвалилось левое переднее колесо. Из-за этого автомобиль пришлось увозить на эвакуаторе.
Напомним, 14 мая сообщалось, как мотоциклист угонял от экипажа ДПС и врезался в иномарку. Мотоцикл и легковой автомобиль получили механические повреждения. Также была вызвана бригада скорой медицинской помощи, которая обследовала участников инцидента. Госпитализация не потребовалась.