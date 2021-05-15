Таксист выехал на встречку и протаранил два автомобиля на свердловской трассе

Водитель автомобиля выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с двумя машинами. По словам очевидцев, он работает в такси, а его пассажирка была госпитализирована.

Происшествие случилось 15 мая на 11 километре трассы между Верхней Пышмой и Невьянском. Водитель Kia Rio выехал на встречку и столкнулся с автомобилем Skoda, а затем врезался в Mercedes, пишет E1. Фото: E1.ru По словам водителя «Шкоды», у таксиста не было при себе водительского удостоверения. Также управлявший «Киа» мужчина отрицал свою причастность к службе такси. Его пассажирка была госпитализирована. По утверждению свидетелей, её голова была в крови. На фотографии с места происшествия у Skoda от удара отвалилось левое переднее колесо. Из-за этого автомобиль пришлось увозить на эвакуаторе. Фото: E1.ru Напомним, 14 мая сообщалось, как мотоциклист угонял от экипажа ДПС и врезался в иномарку. Мотоцикл и легковой автомобиль получили механические повреждения. Также была вызвана бригада скорой медицинской помощи, которая обследовала участников инцидента. Госпитализация не потребовалась. Байкер удирал от экипажа ГИБДД и врезался в иномарку в Нижнем Тагиле

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