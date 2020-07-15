В Горноуральском ГО ночью сгорели три бани и частный дом
Сегодня, 08:21ПроисшествияФото: ГУ МЧС по Свердловской области
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Минувшей ночью в коллективном саду на железнодорожной станции, 337 км в Горноуральском ГО в результате пожара сгорел частный дом и три бани, а также надворные постройки, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области.
Общая площадь пожара составила около 100 квадратных метров. Его тушением занимались 11 спасателей. Проливку и разбор сгоревших конструкций завершили в 3.29.
Накануне в селе Покровское сгорели дом, гараж, баня и надворные постройки. Общая площадь возгорания составила 170 квадратных метров.
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