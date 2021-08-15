Неадекватный пешеход устроил массовую драку с автомобилистами в Екатеринбурге

Неадекватный пешеход устроил массовую драку с автомобилистами в Екатеринбурге
Неадекватный пешеход устроил массовую драку с автомобилистами в Екатеринбурге
Сегодня, 16:55ПроисшествияФото: Скриншот видео Е1.ru
Вчера вечером, 14 августа, в центре Екатеринбурга неадекватный мужчина вышел на проезжую часть и устроил массовою драку с автомобилистами.

Инцидент произошел на улице Высоцкого. Пешеход приставал к водителям, а после устроил драку с четырьмя из них.

Очевидцы рассказывают Е1, что мужчина подошел к внедорожнику и начал оскорблять водителя. Между мужчинами произошла потасовка, к которой присоединился ещё один человек.

Автомобилисты и пешеход начали толкаться и драться, но не всегда могли попасть по оппоненту. За время потасовки водитель иномарки упал и чуть не угодил под колеса, а неадекватному мужчине порвали одежду.

Немного погодя в драку вступил еще один водитель. Сотрудники правоохранительных органов устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Напомним, молодой человек потерял сознание в ходе драки между посетителями екатеринбургского бара «Че почем», который находится в Доме печати. Драка случилась ранним утром 15 августа 2021 года.

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Екатеринбург
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