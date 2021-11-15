За просьбу показать QR-код пьяный житель Краснотурьинска набросился на охранника

За просьбу показать QR-код пьяный житель Краснотурьинска набросился на охранника
За просьбу показать QR-код пьяный житель Краснотурьинска набросился на охранника
Сегодня, 13:24ПроисшествияФото: 1MI
Нетрезвый посетитель одного из торговых центров Краснотурьинска набросился на охранника из-за просьбы показать QR-код.

Посетитель был недоволен, что с него потребовали еще и паспорт, сообщается в группе «Краснотурьинск Live» Вконтакте.

Охранник же, по словам очевидцев, не говорил ничего плохого. При этом сам нападавший несколько минут махал перед ним руками и задавал вопросы о правомерности проверки кодов.

В результате нетрезвый мужчина напал на охранника, схватив его рукой за лицо. После этого очевидцы вызвали полицию. Когда дебошир заметил стражей правопорядка, то успокоился и позднее покинул ТЦ.

Фото:«Краснотурьинск Live»

В пресс-службе ГУ МВД по Свердловской области уточнили, что по данному факту будет проведена проверка.

Материалы по теме:
дракаКраснотурьинскнападениеQR-код
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы