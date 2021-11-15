За просьбу показать QR-код пьяный житель Краснотурьинска набросился на охранника

Посетитель был недоволен, что с него потребовали еще и паспорт, сообщается в группе «Краснотурьинск Live» Вконтакте.
Охранник же, по словам очевидцев, не говорил ничего плохого. При этом сам нападавший несколько минут махал перед ним руками и задавал вопросы о правомерности проверки кодов.
В результате нетрезвый мужчина напал на охранника, схватив его рукой за лицо. После этого очевидцы вызвали полицию. Когда дебошир заметил стражей правопорядка, то успокоился и позднее покинул ТЦ.
В пресс-службе ГУ МВД по Свердловской области уточнили, что по данному факту будет проведена проверка.