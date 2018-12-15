Сбросивший с балкона таксу екатеринбуржец приговорен к 180 часам обязательных работ
Сегодня, 09:00ПроисшествияФото: pxhere.com
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Житель Екатеринбурга признан виновным в жестоком обращении с животным. Он сбросил с пятого этажа собаку соседей.
Сюжеты: Екатеринбург
Летом 2018 года екатеринбуржец, находясь в состоянии алкогольного опьянения, выкинул с пятого этажа собаку. Животное забежало к нему в квартиру от соседей, поскольку дверь его квартиры была открытой.
После этого мужчина не попытался оказать помощь собаке. Животное получило множественные переломы.
Суд признал обвиняемого виновным по статье «Жестокое обращение с животным» и приговорил его к 180 часам обязательных работ, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.
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