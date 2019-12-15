В центре Нижнего Тагила двое пытались украсть трубу для сточных вод

Мужчины выкопали экскаватором 15 метров чугунной трубы ливневой канализации диаметром 1000 м. Она является действующей. На данный момент в нее сливаются сточные воды с улицы Красноармейской, Космонавтов и других.

Попытку кражи заметил проезжавший мимо сотрудник муниципального предприятия. Он увидел, что ведутся какие-то работы, свернул в парк и обнаружил, что там работает экскаватор. Он позвонил в муниципальное предприятие и вызвал полицию.

Полиция задержала злоумышленников на месте преступления. Сейчас выясняются все обстоятельства преступления, а также устанавливаются личности задержанных и заказчика.