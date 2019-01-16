Два вокзала были эвакуированы в Каменске-Уральском из-за сообщения о минировании
Сегодня, 19:22ПроисшествияФото: pixabay.com
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
16 января в Каменске-Уральском неизвестный сообщил о взрывчатке, заложенной на железнодорожном и автовокзалах.
Неизвестный позвонил в полицию и сообщил, что на одном из городских вокзалов заложено взрывное устройство. Об этом сообщил пресс-секретарь ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых. Полицейские приняли меры для проверки обоих вокзалов, поскольку не было понятно: о каком из них идет речь.
В ходе проверочных мероприятий было установлено, что реальной угрозы взрыва нет. Звонившего мужчину правоохранители задержали в течение 40 минут. Им оказался ранее судимый мужчина, который в момент задержания был пьян, пишет «Комсомольская правда».
Сделать TagilCity.ru основным источником в Яндекс.Новости
Материалы по теме
Сообщите новость редакции TagilCity.ru! Пишите pressa@tagilcity.ru.
Звоните +7 (3435) 499-334
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей