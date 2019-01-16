Два вокзала были эвакуированы в Каменске-Уральском из-за сообщения о минировании

Неизвестный позвонил в полицию и сообщил, что на одном из городских вокзалов заложено взрывное устройство. Об этом сообщил пресс-секретарь ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых. Полицейские приняли меры для проверки обоих вокзалов, поскольку не было понятно: о каком из них идет речь.