Более 4 тыс. человек были эвакуированы из 10 ТЦ Москвы после сообщений о минировании
Сегодня, 16:10ПроисшествияФото: maxpixel.net
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Анонимные звонки о минировании поступили в 10 торговых центров Москвы, около 4 тысяч человек эвакуированы, в центрах работают кинологи.
В Москве зафиксированы массовые звонки от анонимов с информацией о минировании торговых центров. В настоящий момент эвакуированы 10 ТЦ, в том числе «Капитолий», «Европейский», «Город», «Мегаполис», «Цветной», «Горбушкин двор», «Звездочка», «Атриум», сообщает источник «Интерфакс».
Всего из зданий выведены около 4 000 человек. В помещениях работают кинологи. Ранее поступила информации о минировании ТЦ «Город» на шоссе Энтузиастов, и ТЦ «Вива». Также по неподтвержденной информации, эвакуирован был и Киевский вокзал.
А получится ли у тагильчан эвакуироваться из ТЦ города? Редакция TagilCity.ru провела расследование и проверила 10 торговых и развлекательных центров Нижнего Тагила.
Материалы по теме
Сообщите новость редакции TagilCity.ru! Пишите pressa@tagilcity.ru.
Звоните +7 (3435) 499-334
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей