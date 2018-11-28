Более 4 тыс. человек были эвакуированы из 10 ТЦ Москвы после сообщений о минировании

В Москве зафиксированы массовые звонки от анонимов с информацией о минировании торговых центров. В настоящий момент эвакуированы 10 ТЦ, в том числе «Капитолий», «Европейский», «Город», «Мегаполис», «Цветной», «Горбушкин двор», «Звездочка», «Атриум», сообщает источник «Интерфакс».

Всего из зданий выведены около 4 000 человек. В помещениях работают кинологи. Ранее поступила информации о минировании ТЦ «Город» на шоссе Энтузиастов, и ТЦ «Вива». Также по неподтвержденной информации, эвакуирован был и Киевский вокзал.