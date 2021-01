В Нижнем Тагиле дорогу у парка Бондина топит горячая вода

16 января в Нижнем Тагиле у здания администрации Ленинского района произошла коммунальная авария.

На пересечении улиц Горошникова и Красноармейская горячая вода лилась прямо на проезжую часть. Вода стекает прямо в парк Бондина. На месте работают две аварийные машины, два трактора убирают снег,рассказал TagilCity.ru очевидец. По его словам, вода протекает через проезжую часть прямо к воротам парка Бондина. Она размыла снежный покров примерно на 10 сантиметров. У самого здания администрации экскаватор откапывает трубы. Photo: телеграм канал "Реальный Тагил" Произошел прорыв водовода, вода вышла на проезжую часть. Сейчас дорожники все засыпали, «Водоканал» устраняет аварию,пояснил редакции TagilCity.ru глава Ленинского района Геннадий Мальцев. Он отметил, что работы ведутся на парковке администрации и не создают помех для движения транспорта. От воды отключено только само здание, в домах рядом никаких отключений нет. Напомним, 8 января в поселке под Нижним Тагилом более 800 человек остались без отопления из-за прорыва трубы. В поселке под Нижним Тагилом более 800 человек остались без отопления

