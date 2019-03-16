Житель Новоуральска осужден на шесть лет за распространение наркотиков
Сегодня, 16:58ПроисшествияФото: Медиахолдинг 1Mi
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
В Новоуральске местный житель осужден на шесть лет за незаконное приобретение и распространение наркотиков.
В полицию Новоуральска поступила информация о приобретении и распространении запрещенных веществ молодым человеком 2000 года рождения.
В декабре 2018 года полицейские задержали подозреваемого. Во время осмотра было обнаружено около двух кг наркотического вещества.
Ранее судимый молодой человек в ходе судебного разбирательства признал свою вину. Суд назначил наказание в виде шести лет лишения свободы, информирует пресс-служба МУ МВД РФ по Новоуральскому ГО и МО «п. Уральский».
Материалы по теме
Сообщите новость редакции TagilCity.ru! Пишите pressa@tagilcity.ru.
Звоните +7 (3435) 499-334
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей