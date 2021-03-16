Устроившему пьяную поножовщину уральскому полицейскому предъявлено обвинение

Устроившему пьяную поножовщину уральскому полицейскому предъявлено обвинение

Сегодня, 19:35ПроисшествияФото: 1mediainvest.ru
Бывшему полицейскому из Заречного, которого подозревали в нападении с ножом на мужчину в кафе, грозит колония. Прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении экс-сотрудника правоохранительных органов.

Мужчина обвиняется в совершении преступлений по статье 111 УК РФ (Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершенное с применением предметов, используемых в качестве оружия) и статье 213 УК РФ (Хулиганство, совершенное с применением насилия гражданам и угрозой его применения, с применением предметов, используемых в качестве оружия), сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

По факту инцидента состоялась служебная проверка, по результатам которой обвиняемый был уволен из органов МВД по отрицательным основаниям. Также пятеро руководителей привлечены к строгой дисциплинарной ответственности, рассказал глава пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых.

Напомним, инцидент произошел в ночь с 5 на 6 февраля. По предварительной информации, бывший полицейский распивал спиртные напитки в ресторане. В какой-то момент у него возник конфликт с другим посетителем заведения. Мужчина дождался, пока его обидчик выйдет из ресторана, затем выбежал следом и воткнул ему в спину нож. Потерпевший был госпитализирован, а экс-полицейский признался в содеянном и пояснил свой поступок состоянием алкогольного опьянения. Отмечается, что в ресторане обвиняемый вел себя агрессивно. Вооружившись ножом, он напугал персонал и посетителей заведения.

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