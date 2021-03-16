За сохранение здания аэровокзала «Уктус» выступила администрация Екатеринбурга

За сохранение здания аэровокзала «Уктус» выступила администрация Екатеринбурга

Сегодня, 16:54ПроисшествияФото: Страница аэровокзала в Facebook
Мэрия Екатеринбурга выступила за сохранение здания аэропорта «Уктус» в Екатеринбурге.

В администрации Екатеринбурга готовы обсуждать вариант открытия в помещении аэропорта «Уктус» районного культурного центра, пишет 66.ru.

В Департаменте градостроительства сообщили, что проводятся мероприятия по оценке комплексного архитектурного и пространственного потенциала развития Екатеринбурга. Ведется проработка документации, которые обеспечат механизм регулирования проектно-архитектурной деятельности, по данным сообщения мэрии в адрес ТОС «Ботанический».

В мэрии уточнили, что здание аэровокзала не входит в соглашение о развитии территорий в районе улиц Крестинского и Академика Шварца.

Точное назначение использования помещения будет определено при работе над проектом второй очереди торгового центра. Данный проект пока не был предоставлен в администрацию.

Напомним, летом 2019 года общественники просили признать здание аэровокзала Уктус объектом культурного наследия, чтобы уберечь его от сноса. Однако эксперты пришли к выводу, что для этого отсутствуют основания. Сообщалось, что на месте здания планируется возвести автовокзал «Золотой». 3 марта 2021 года активисты направили обращение президенту Владимиру Путину с просьбой отказаться от строительства «золотого» автовокзала и спасти здание аэропорта Уктус. Под документом поставили подписи 1 382 человека.

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Екатеринбург
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