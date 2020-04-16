В НТГМК из-за короткого замыкания произошел пожар в учебной мастерской
Сегодня, 11:59ПроисшествияФото: ОНД и ПР Нижнего Тагила и ГГО
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
В учебной мастерской Нижнетагильского горно-металлургического колледжа произошел пожар. По предварительным данным, причиной стало короткое замыкание, сообщает ОНД и ПР г. Нижний Тагил и ГГО.
Сюжеты: Нижний Тагил
Вечером 15 апреля на пульт дежурного охранника поступило сообщение о пожаре. На площади пять квадратных метров повреждена мебель учебной мастерской НТГМК.
Охранник заметил дым, который идет из-под крыши мастерской, и незамедлительно вызвал пожарную охрану, а также обеспечил сотрудникам МЧС подъезд к месту происшествия.
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
В связи с тем, что студенты находятся на дистанционном обучении, на момент происшествия в колледже не было учащихся и преподавателей.
В тушении пожара участвовали пять единиц техники и 14 человек личного состава.
По факту происшествия проводится проверка.
Материалы по теме
Сообщите новость редакции TagilCity.ru! Пишите pressa@tagilcity.ru.
Звоните +7 (3435) 499-334
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей