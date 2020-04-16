В НТГМК из-за короткого замыкания произошел пожар в учебной мастерской

Вечером 15 апреля на пульт дежурного охранника поступило сообщение о пожаре. На площади пять квадратных метров повреждена мебель учебной мастерской НТГМК.

Охранник заметил дым, который идет из-под крыши мастерской, и незамедлительно вызвал пожарную охрану, а также обеспечил сотрудникам МЧС подъезд к месту происшествия.

В связи с тем, что студенты находятся на дистанционном обучении, на момент происшествия в колледже не было учащихся и преподавателей.

В тушении пожара участвовали пять единиц техники и 14 человек личного состава.