Взрываются баллоны: 13 садовых домов горят под Екатеринбургом

Инцидент произошел днем 16 мая. Скорость распространения огня связана с порывистым ветром и плотной застройкой площади. К 17.00 огонь захватил шесть домов. Вскоре площадь пожара составила 1400 квадратных метров. Уже горело 13 садовых домов и надворные постройки.
Отмечается, что с целью координации действий сил и средств пожарной охраны был создан штаб пожаротушения. Также для того, чтобы подать воду, проложено две магистральные линии от пожарного водоема протяженностью один километр. В тушении участвуют 56 человек и 18 единиц пожарной техники.
По словам очевидцем, дым не утихает, начали взрываться баллоны, а в соседних садах горожане обеспокоены тем, что пожар дойдет и до них, пишет Е1.
Напомним, 16 мая также вспыхнул пожар на дублере Сибирского тракта под Екатеринбургом.