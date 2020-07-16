«Помогали чем могли»: в Нижнем Тагиле водители помогли потушить загоревшееся авто
Сегодня, 18:02ПроисшествияФото: TagilCity.ru
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В Нижнем Тагиле, около 16.50 на Черноисточинском шоссе у остановки «Универсам» произошло возгорание автомобиля. Об этом TagilCity.ru сообщил читатель Алексей.
Сюжеты: Эксклюзив, Нижний Тагил
Ушло штук 20 огнетушителей. Водители проезжающих машин помогали, чем могли (давали огнетушители, выносили вещи из машины, тушили возгорание). Помог огнетушитель, который дал водитель проезжающего мимо Камаза. До приезда пожарных машину потушили, рассказал Алексей.
В Отделе надзорной деятельности TagilCity.ru рассказали, что вызов пожарных действительно зафиксирован.
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Видео: TagilCity.ru
Вызов пожарных зафиксирован. Приехали, потушили. На место выехали пожарные дознаватели, сообщили TagilCity.ru в Отделе надзорной деятельности.
Ранее в Нижнем Тагиле в ночь на 13 июля на улице Гагарина сгорел автомобиль «ВАЗ-2109».
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