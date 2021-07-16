Во время мощного ливня пропал охранник делянки под Нижним Тагилом

Охранник делянки пропал в лесу под Нижним Тагилом

Около двух недель назад, 4 июля, в селе Петрокаменское, что находится под Нижним Тагилом, пропал 30-летний охранник делянки. Мужчина выехал в лес и бесследно исчез. В этот же день на регион обрушился ливень, который вызвал паводок.

Известно, что Владимир Силантьев охранял лесозаготовку и утром выехал из дома на работу. Когда напарники прибыли, чтобы сменить мужчину - на делянке никого не было. Об этом рассказал руководитель поискового отряда "Скорпион" Игорь Гапонов ИА "Все Новости". В полицию мать мужчины обратилась только в минувший вторник, 13 июля. Также известно, что в вагончике не обнаружено вещей пропавшего. Волонтёры и сотрудники правоохранительных органов проводят розыскные мероприятия и исследуют местность. На момент исчезновения мужчина был одет в спортивные штаны и белую олимпийку, голубой болоньевый жилет и высокие ботинки на шнуровке. С собой у него была спортивная черная сумка. Рост пропавшего 175 сантиметров, у него среднее телосложение и карие глаза. Если вы видели мужчину или вам известно его местонахождение, то позвоните по номерам отряда «Скорпион» +7 (904) 172-05-95, +7 (912) 255-55-62 или в дежурную часть отдела полиции №1 села Петрокаменское по телефону 8 (3435) 47-72-82. Напомним, что пенсионерку из деревни Каменка Режевского района, которая утром 13 июля ушла в лес за ягодами и пропала, разыскивают родные. За помощью они обратились в полицию и поисковые отряды. Ушедшую в лес за ягодами свердловчанку разыскивают сотрудники полиции и волонтеры

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