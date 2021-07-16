Во время мощного ливня пропал охранник делянки под Нижним Тагилом

Во время мощного ливня пропал охранник делянки под Нижним Тагилом
Во время мощного ливня пропал охранник делянки под Нижним Тагилом
Сегодня, 13:19ПроисшествияФото: 1Mediainvest.ru

Охранник делянки пропал в лесу под Нижним Тагилом

Около двух недель назад, 4 июля, в селе Петрокаменское, что находится под Нижним Тагилом, пропал 30-летний охранник делянки. Мужчина выехал в лес и бесследно исчез. В этот же день на регион обрушился ливень, который вызвал паводок.

Известно, что Владимир Силантьев охранял лесозаготовку и утром выехал из дома на работу. Когда напарники прибыли, чтобы сменить мужчину - на делянке никого не было. Об этом рассказал руководитель поискового отряда "Скорпион" Игорь Гапонов ИА "Все Новости".

В полицию мать мужчины обратилась только в минувший вторник, 13 июля. Также известно, что в вагончике не обнаружено вещей пропавшего.

Волонтёры и сотрудники правоохранительных органов проводят розыскные мероприятия и исследуют местность.

На момент исчезновения мужчина был одет в спортивные штаны и белую олимпийку, голубой болоньевый жилет и высокие ботинки на шнуровке. С собой у него была спортивная черная сумка. Рост пропавшего 175 сантиметров, у него среднее телосложение и карие глаза.

Если вы видели мужчину или вам известно его местонахождение, то позвоните по номерам отряда «Скорпион» +7 (904) 172-05-95, +7 (912) 255-55-62 или в дежурную часть отдела полиции №1 села Петрокаменское по телефону 8 (3435) 47-72-82.

Напомним, что пенсионерку из деревни Каменка Режевского района, которая утром 13 июля ушла в лес за ягодами и пропала, разыскивают родные. За помощью они обратились в полицию и поисковые отряды.

Сюжеты:
Нижний Тагил
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