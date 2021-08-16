Залез ночью в окно: молдаванин зарезал спящего парня подруги в Екатеринбурге

В отношении 28-летнего мужчины возбуждено уголовное дело по статье «Убийство», ему грозит до 15 лет лишения свободы, сообщает пресс-служба СУ СКР по Свердловской области. Преступление произошло в начале мая 2021 года на улице Зои Космодемьянской в Екатеринбурге: обвиняемый ночью залез в жилище своей бывшей сожительницы, где она спала со своим новым возлюбленным, и напал со штыком-ножом на мужчину. Он нанес сопернику не менее 14 ударов ножом. Екатеринбуржец от полученных ранений скончался на месте происшествия.