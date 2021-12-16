Дело о гибели от метанола получило новый оборот, а ЕВРАЗ больше всех загрязняет Тагил

Уже семь человек подозревают по делу о гибели от метанола в регионе
Уголовное дело о гибели 35 жителей Свердловской области от метанола получило новый оборот. Количество подозреваемых увеличилось до семи человек. Их всех оставят под стражей — такое решение принял Ленинский райсуд Екатеринбурга.
Поселок под Нижним Тагилом остался без медиков
В селе Петрокаменское под Нижним Тагилом не работает единственный медпункт. Здание местной лечебницы находится в настолько плачевном состоянии, что уже два месяца сюда никто не идет работать в качестве заведующего. Поэтому на весь пункт только один работающий завхоз и другие 17 сотрудников, в том числе медсестер, поваров и уборщиц, которые будут до конца декабря сидеть по домам без сохранения зарплаты.
5-летнего мальчика забрали у матери из-за разборок бывших супругов
У жительницы Екатеринбурга изъяли ребенка после того, как ее бывший супруг обвинил нынешнего мужа девушки в педофилии. Сама свердловчанка ждет пополнения в семье — она находится уже на восьмом месяце беременности. Однако после того, как ее пятилетнего сына увезла следователь, девушка до сих пор не знает, где находится ее ребенок.
Дмитрий Лошагин и его очередной «аут»
Фотографа Дмитрия Лошагина, который вновь попросился на свободу по УДО, суд решил не отпускать из колонии. Мужчина отбывает срок за убийство своей жены — модели из Нижнего Тагила Юлии Прокопьевой.
ЕВРАЗ НТМК стал лидером в антирейтинге предприятий-загрязнителей
96% парниковых газов в тагильском воздухе — от ЕВРАЗ НТМК. В общей сложности, атмосфера над Нижним Тагилом на 48 тысяч тонн пропитана этими самыми газами от промышленных предприятий. По всем показателям — углекислый газ, азот и прочие, металлургический комбинат «лидирует». Для сравнения ВГОК — 173 тонны СО2 в год, «Уралхимпласт» — 165 тонн в год, «Планта» — 132 тонны в год, УВЗ — 9,7 тонны в год.
Неужели, откроют? Мост на Циолковского завтра получит новое покрытие
17 декабря в Нижнем Тагиле обещают начать укладку временного покрытия на многострадальном мосту на Циолковского. Трамвайные пути уже забетонировали. План-проект открытия однополосного движения отправили на согласование в ГИБДД. Интересно, а знаки и освещение на мосту будут?
15-летняя звезда из Красноуфимска «засветилась» на канале «Суббота»
Фильм с участием 15-летней Анастасии Субботиной из Красноуфимска вышел на телеканале «Суббота». Свердловчанка с голубого экрана расскажет о любовных перипетиях в мелодраме «И в счастье, и в беде».