Дело о гибели от метанола получило новый оборот, а ЕВРАЗ больше всех загрязняет Тагил

Новые фигуранты появились в деле о гибели от метанола, 96% парниковых газов в Нижнем Тагиле выбрасывает ЕВРАЗ НТМК, на долгожданном мосту на Циолковского уже завтра начнут укладывать временное покрытие — читайте в нашей подборке самые интересные события 16 декабря в Нижнем Тагиле и Свердловской области.

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