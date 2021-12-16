В похищении 5-летнего ребенка у беременной обвинила следователя екатеринбурженка

В похищении 5-летнего ребенка у беременной обвинила следователя екатеринбурженка
В похищении 5-летнего ребенка у беременной обвинила следователя екатеринбурженка
Сегодня, 10:23ПроисшествияФото: 1MI
В похищении пятилетнего ребенка обвинила следователя из Екатеринбурга местная жительница, находящаяся на восьмом месяце беременности. Девушке до сих пор неизвестно, где ее ребенок.

Мама с дочкой проживала в Челябинской области на съемной квартире после истории в конце ноября 2020 года, когда бывший оперативник обвинил нового избранника бывшей супруги в педофилии. О приставаниях заявила пятилетняя дочь. Позднее она рассказала, что оговорить невиновного ее попросил папа. Причиной стало то, что экс-супруг был недоволен тем, что суд оставил ребенка проживать с мамой, пишет Е1.

Теперь ее избранник находится в СИЗО, а она вместе с дочерью проживала в Челябинской области. 13 декабря в квартиру ворвались неизвестные и забрали ребенка. Во главе компании был действующий следователь Следственного отдела по Ленинскому району регионального СУ СК Владлен Кузьменко, который отдал ребенка отцу, также заявившемуся на порог к женщине, рассказали мама девочки Елена и ее адвокат.

Пострадавшая рассказывает, что в дверь позвонил владелец квартиры и сказал, что требуется снять счетчики. Когда девушка открыла, то увидела на пороге троих мужчин в медицинских масках. С ними также была девушка, которая, предполагает мама девочки, была понятой. Елену и ее маму оттолкнули, а дочку забрали.

Елена отмечает, что ей никаких бумаг подписывать не давали, а дочку забрали раздетой в мороз на улицу Теперь девушка не знает, где находится ее дочь.

Адвокат девушки смог дозвониться до следователя, который на вопрос о местонахождении ребенка ответил предложением все обсудить 14 декабря. Однако, когда девушка приехала, то следователь сказал, что не знает, где ребенок.

Елена обратилась в УФСБ и прокуратуру с заявлением о похищении ребенка.

Сюжеты:
Екатеринбург
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