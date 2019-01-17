Количеств погибших в пожаре в Нижнем Тагиле в 2018 году увеличилось на 12 человек
В 2018 году в Нижнем Тагиле наблюдается увеличение количества пожаров по сравнению с 2017 годом, увеличение количества пострадавших, погибших, а также рост материального ущерба. За 2018 год в Нижнем Тагиле зафиксированы 238 пожаров, в которых погибли 23 человека, из них четверо – дети.
В 2018 году возросло число пожаров и погибших людей, а также нанесенный материальный ущерб.
В 2018 году в Нижнем Тагиле произошло на 3 пожара больше, чем в 2017. Всего за год произошло 238 пожаров. Также в 2018 году наблюдается увеличение количества загораний на 95 случаев – 783, сообщил начальник ФГКУ «9 ОФПС по Свердловской области» Сергей Колчин.
В 2018 году по сравнению с 2017 годом увеличилось количество возгораний по следующим причинам:
- из-за неисправности электрооборудования и неправильной эксплуатации электроприборов на 16,4%;
- из-за нарушений эксплуатации или неисправности печного отопления на 60%;
- из-за нарушений правил эксплуатации транспортных средств на 28,6%;
- в процессе проведения сварочных и огневых работ в 4 раза;
- о причине нарушения эксплуатации или неисправности газового оборудования в 2 раза;
- по прочим причинам в 2 раза.
Количество пожаров с погибшими возросло:
- из-за неосторожного обращения с огнем на 4 случая;
- по электропричинам на 7 случаев;
- из-за нарушения правил устройства и эксплуатации газового оборудования.
В 2018 году больше людей в Нижнем Тагиле погибло в своих квартирах, в садовых домах и на транспорте, чем в 2017 году:
- в жилом секторе на 5 случаев;
- в садовых домах на 7 случаев;
- на транспорте на 1 случай.
В 2018 году в Нижнем Тагиле наблюдается увеличение случаев возникновения пожаров:
- в жилом секторе на 2,2% по сравнению с 2017 годом;
- в садовых домиках – на 68,8%, в банях – на 55,2%;
- в надворных постройках – на 80%.
В 2018 году пострадали разные слои населения, в каждой категории наблюдается рост числа жертв:
- погибших на 12 человек;
- детей в 4 раза;
- пенсионеров и рабочих на 2 человека;
- трудоспособных лиц на 2 человека;
- безработных в 3 раза.
Также в городе увеличилось количество спасенных из пожаров людей - на 26 человек. Общий ущерб от пожаров за 2018 год по сравнению с 2017 годом увеличился на 13 млн 730 тысяч рублей и составил 36 млн 282 тысячи рублей.
В 2018 году зафиксирован случай пожара в учебном корпусе УПИ.
Некоторые показатели в статистике пожаров в 2018 году снизились
В 2018 году на 5 жителей Нижнего Тагила меньше, чем в 2017 году, получили травмы во время пожаров.
Помимо этого, в минувшем году зафиксировано уменьшение количества пожаров из-за неосторожного обращения с огнем на 23 случая.
Также сократилось количество пожаров:
- на транспорте на 1 случай;
- в производственных помещениях УВЗ на 3 случая;
- в зданиях торговых предприятий на два случая.
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