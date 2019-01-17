Количеств погибших в пожаре в Нижнем Тагиле в 2018 году увеличилось на 12 человек

В 2018 году возросло число пожаров и погибших людей, а также нанесенный материальный ущерб.

В 2018 году в Нижнем Тагиле произошло на 3 пожара больше, чем в 2017. Всего за год произошло 238 пожаров. Также в 2018 году наблюдается увеличение количества загораний на 95 случаев – 783, сообщил начальник ФГКУ «9 ОФПС по Свердловской области» Сергей Колчин.

В 2018 году по сравнению с 2017 годом увеличилось количество возгораний по следующим причинам:

из-за неисправности электрооборудования и неправильной эксплуатации электроприборов на 16,4%;

из-за нарушений эксплуатации или неисправности печного отопления на 60%;

из-за нарушений правил эксплуатации транспортных средств на 28,6%;

в процессе проведения сварочных и огневых работ в 4 раза;

о причине нарушения эксплуатации или неисправности газового оборудования в 2 раза;

по прочим причинам в 2 раза.

Количество пожаров с погибшими возросло:

из-за неосторожного обращения с огнем на 4 случая;

по электропричинам на 7 случаев;

из-за нарушения правил устройства и эксплуатации газового оборудования.

В 2018 году больше людей в Нижнем Тагиле погибло в своих квартирах, в садовых домах и на транспорте, чем в 2017 году:

в жилом секторе на 5 случаев;

в садовых домах на 7 случаев;

на транспорте на 1 случай.

В 2018 году в Нижнем Тагиле наблюдается увеличение случаев возникновения пожаров:

в жилом секторе на 2,2% по сравнению с 2017 годом;

в садовых домиках – на 68,8%, в банях – на 55,2%;

в надворных постройках – на 80%.

В 2018 году пострадали разные слои населения, в каждой категории наблюдается рост числа жертв:

погибших на 12 человек;

детей в 4 раза;

пенсионеров и рабочих на 2 человека;

трудоспособных лиц на 2 человека;

безработных в 3 раза.

Также в городе увеличилось количество спасенных из пожаров людей - на 26 человек. Общий ущерб от пожаров за 2018 год по сравнению с 2017 годом увеличился на 13 млн 730 тысяч рублей и составил 36 млн 282 тысячи рублей.

В 2018 году зафиксирован случай пожара в учебном корпусе УПИ.

Некоторые показатели в статистике пожаров в 2018 году снизились В 2018 году на 5 жителей Нижнего Тагила меньше, чем в 2017 году, получили травмы во время пожаров.

Помимо этого, в минувшем году зафиксировано уменьшение количества пожаров из-за неосторожного обращения с огнем на 23 случая.

Также сократилось количество пожаров: