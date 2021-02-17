«Упал шесть раз»: травмпункты Екатеринбурга из-за гололёда переполнены пациентами

«Упал шесть раз»: травмпункты Екатеринбурга из-за гололёда переполнены пациентами

Сегодня, 20:54ПроисшествияФото: 1mediainvest.ru
Местные жители получают переломы и ушибы после падений из-за гололёда на улицах Екатеринбурга. Из-за этого количество пациентов в травмпунктах увеличилось примерно на 40%.

Количество пострадавших от падений увеличилось на 40%. Тротуары города посыпают щебнем, однако, это не спасает от гололёда, пишет Е1.

Больше всего екатеринбуржцы жалуются на гололёд на улицах Хохрякова, Карла Маркса и Вайнера, а также на проспекте Ленина. Многие жители недовольны работой коммунальных служб города.

Я упал уже шесть раз в разных районах города: Уралмаш, Эльмаш, центр,рассказал житель Екатеринбурга.

Напомним, 13 февраля в регионе потеплело до +3 градусов. 11 февраля температура воздуха в Свердловской области опускалась до -42. Из-за перепадов температур было объявлено штормовое предупреждение.

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