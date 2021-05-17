Три частных жилых дома общей площадью 600 квадратных метров горят в Екатеринбурге

Три частных жилых дома общей площадью 600 квадратных метров горят в Екатеринбурге
Три частных жилых дома общей площадью 600 квадратных метров горят в Екатеринбурге
Сегодня, 15:26ПроисшествияФото: Пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области
Больше 50 огнеборцев тушат пожар, охвативший три частных жилых дома общей площадью 600 квадратных метров на улице Орловская в Екатеринбурге.

В данный момент на место пожара на Орловскую, 35 прибывают дополнительные силы и средства пожарной охраны, сообщает оперативную информацию пресс-служба МЧС по Свердловской области.

Сообщение о возгорании поступило в 13.38 в понедельник, 17 мая 2021 года. К моменту приезда спасателей огонь уже охватил три дома и надворные постройки.

Тушение осложняется высокой температурой и порывами ветра, способствующими быстрому распространению огня. Для доступа к очагам пожара огнеборцы используют специнструмент. Для координации работы сил и средств пожарной охраны на месте функционирует штаб пожаротушения, говорится в сообщении ведомства.

Спасатели протянули две магистральные линии для подачи воды от пожарного гидранта. В тушении принимают участие 52 спасателя и 13 единиц пожарной техники.

Напомним, утром 17 мая 14 человек эвакуированы из-за пожара в селе под Екатеринбургом. В селе Логиново на площади в одну тысячу квадратных метров загорелись надворные постройки частного жилого дома.

Сюжеты:
Екатеринбург
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