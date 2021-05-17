Зажало между пакетами труб: погибла сотрудница Первоуральского новотрубного завода

Зажало между пакетами труб: погибла сотрудница Первоуральского новотрубного завода
Зажало между пакетами труб: погибла сотрудница Первоуральского новотрубного завода
Сегодня, 08:18ПроисшествияФото: Яндекс.Карты
В результате несчастного случая на предприятии погибла сотрудница Первоуральского новотрубного завода.

Несчастный случай произошел на производственном участке отделки и сдачи труб трубопрокатного цеха Первоуральского новотрубного завода в воскресенье, 16 мая.

Женщину — оператора поста управления зажало между пакетами продукции, в результате чего она получила смертельные травмы.

Инцидент стал поводом для расследования на предприятии, в рамках которого будут установлены все обстоятельства произошедшего.

Семье пострадавшей будет оказана необходимая поддержка и материальная помощь, рассказали в пресс-службе Первоуральского новотрубного завода Е1.

Напомним, 10 февраля 2021 года работница комбината «Электрохимприбор», расположенного в закрытом городе Лесной, упала в емкость с горячим соляным раствором. Она скончалась в больнице, куда ее доставили с многочисленными ожогами.

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