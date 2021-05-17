Зажало между пакетами труб: погибла сотрудница Первоуральского новотрубного завода

Несчастный случай произошел на производственном участке отделки и сдачи труб трубопрокатного цеха Первоуральского новотрубного завода в воскресенье, 16 мая.
Женщину — оператора поста управления зажало между пакетами продукции, в результате чего она получила смертельные травмы.
Инцидент стал поводом для расследования на предприятии, в рамках которого будут установлены все обстоятельства произошедшего.
Семье пострадавшей будет оказана необходимая поддержка и материальная помощь, рассказали в пресс-службе Первоуральского новотрубного завода Е1.
Напомним, 10 февраля 2021 года работница комбината «Электрохимприбор», расположенного в закрытом городе Лесной, упала в емкость с горячим соляным раствором. Она скончалась в больнице, куда ее доставили с многочисленными ожогами.