За ограбление более 50 магазинов екатеринбуржец осужден на 5 лет тюрьмы

Осужденный с 2019 по 2021 год вместе со своим соучастником воровал из магазинов, находящихся в Белоярском, Каменском и Сысертском городских округах, продукты, сигареты и другой товар, рассказала старший помощник свердловского прокурора Марина Канатова.
Сообщник похитителя был осужден в марте этого года. Его приговорили к пяти годам лишения свободы.
Напомним, в Екатеринбурге мужчина нанес удар женщине-флористу металлической трубой и украл у нее почти 10 тысяч рублей. В отношении него возбуждено уголовное дело. Обвиняемому грозит до 10 лет тюрьмы.