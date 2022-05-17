За ограбление более 50 магазинов екатеринбуржец осужден на 5 лет тюрьмы

За ограбление более 50 магазинов екатеринбуржец осужден на 5 лет тюрьмы
За ограбление более 50 магазинов екатеринбуржец осужден на 5 лет тюрьмы
Вчера, 16:28ПроисшествияФото: 1МI
Жителя Екатеринбурга, который вместе со своим сообщником ограбил более 50 магазинов в Свердловской области на сумму более 3 млн рублей, приговорили к 5 годам и 10 месяцам колонии общего режима.

Осужденный с 2019 по 2021 год вместе со своим соучастником воровал из магазинов, находящихся в Белоярском, Каменском и Сысертском городских округах, продукты, сигареты и другой товар, рассказала старший помощник свердловского прокурора Марина Канатова.

Сообщник похитителя был осужден в марте этого года. Его приговорили к пяти годам лишения свободы.

Напомним, в Екатеринбурге мужчина нанес удар женщине-флористу металлической трубой и украл у нее почти 10 тысяч рублей. В отношении него возбуждено уголовное дело. Обвиняемому грозит до 10 лет тюрьмы.

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