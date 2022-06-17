Мошенник под видом квартиросъемщика обманул свердловчанку на 300 тысяч рублей

Потерпевшая женщина по просьбе уехавшей в другой город подруги следила за ее квартирой и помогала в поиске арендатора. 15 июня ей позвонил мужчина, представившийся военнослужащим, желающим снять квартиру. Он заявил, что командиры требуют у него подтверждение внесения аванса. Для перевода средств он попросил женщину назвать данные ее банковской карты, что она и сделала.
Чуть позже преступник заявил, что случайно перевел женщине на карту сумму свыше трехсот тысяч рублей, направив ей липовые свидетельства транзакции. Поверив ему, она перевела сумму. И лишь затем, посредством СМС-оповещений, узнала, что никакие средства от него ей на карту не поступали, и она отдала мошеннику собственные накопления.
О произошедшем пострадавшая 16 июня заявила в полицию. Правоохранительные органы завели уголовное дело по факту мошенничества с использованием электронных средств, сообщает МВД города Каменск-Уральский.