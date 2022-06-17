Мошенник под видом квартиросъемщика обманул свердловчанку на 300 тысяч рублей

Чуть позже преступник заявил, что случайно перевел женщине на карту сумму свыше трехсот тысяч рублей, направив ей липовые свидетельства транзакции. Поверив ему, она перевела сумму. И лишь затем, посредством СМС-оповещений, узнала, что никакие средства от него ей на карту не поступали, и она отдала мошеннику собственные накопления.