Мошенник под видом квартиросъемщика обманул свердловчанку на 300 тысяч рублей

Мошенник под видом квартиросъемщика обманул свердловчанку на 300 тысяч рублей
Мошенник под видом квартиросъемщика обманул свердловчанку на 300 тысяч рублей
Сегодня, 14:53ПроисшествияРинат КамалиевФото: 1MI
Жительница Каменска-Уральского в результате преступных действий аферистов потеряла триста тысяч рублей.

Потерпевшая женщина по просьбе уехавшей в другой город подруги следила за ее квартирой и помогала в поиске арендатора. 15 июня ей позвонил мужчина, представившийся военнослужащим, желающим снять квартиру. Он заявил, что командиры требуют у него подтверждение внесения аванса. Для перевода средств он попросил женщину назвать данные ее банковской карты, что она и сделала.

Чуть позже преступник заявил, что случайно перевел женщине на карту сумму свыше трехсот тысяч рублей, направив ей липовые свидетельства транзакции. Поверив ему, она перевела сумму. И лишь затем, посредством СМС-оповещений, узнала, что никакие средства от него ей на карту не поступали, и она отдала мошеннику собственные накопления.

О произошедшем пострадавшая 16 июня заявила в полицию. Правоохранительные органы завели уголовное дело по факту мошенничества с использованием электронных средств, сообщает МВД города Каменск-Уральский.

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Новости УрФОКаменск-Уральский
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