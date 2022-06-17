В МЧС рассказали об аварии с пожарной машиной и погибшим кондуктором в Екатеринбурге

В МЧС рассказали об аварии с пожарной машиной и погибшим кондуктором в Екатеринбурге
В МЧС рассказали об аварии с пожарной машиной и погибшим кондуктором в Екатеринбурге
Сегодня, 10:35ПроисшествияЕлена ОзероваФото: 1MI
В свердловском управлении МЧС высказались об аварии, которая случилась в Екатеринбурге.

14 июня в пожарную машину, ехавшую на вызов, врезался автобус. В ходе ДТП скончался молодой кондуктор. Он вылетел на проезжую часть через стекло, пишет Е1.

За рулем пожарного автомобиля сидел водитель с большим опытом. Он ехал с сиреной, потому что вызов был срочным. В МЧС отметили, что машинами он управлял уже более 20 лет.

По факту аварии была назначена служебная проверка для выявления причин и обстоятельств. Решение отстранять или оставить на службе в отношении водителя пожарного автомобиля будет принято по ее результатам, добавили в ведомстве.

Напомним, что в тот день водитель уступил дорогу пожарной машине. Он мог не заметить ее из-за троллейбуса, который ехал в соседнем ряду.

Сюжеты:
Новости УрФО
Материалы по теме:
МЧСдтпаварияскончался#2
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 109044, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8(499) 110-58-85 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы