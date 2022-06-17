В МЧС рассказали об аварии с пожарной машиной и погибшим кондуктором в Екатеринбурге

14 июня в пожарную машину, ехавшую на вызов, врезался автобус. В ходе ДТП скончался молодой кондуктор. Он вылетел на проезжую часть через стекло, пишет Е1.
За рулем пожарного автомобиля сидел водитель с большим опытом. Он ехал с сиреной, потому что вызов был срочным. В МЧС отметили, что машинами он управлял уже более 20 лет.
По факту аварии была назначена служебная проверка для выявления причин и обстоятельств. Решение отстранять или оставить на службе в отношении водителя пожарного автомобиля будет принято по ее результатам, добавили в ведомстве.
Напомним, что в тот день водитель уступил дорогу пожарной машине. Он мог не заметить ее из-за троллейбуса, который ехал в соседнем ряду.