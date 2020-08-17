В Свердловской области детским садам разрешили работать в «докоронавирусном» режиме

Указ Алексей Орлов подписал сегодня 17 августа. Кроме детских садов разрешили работать санаториям, проводить экскурсии численностью до 20 человек.
Кроме того, в указе прописано, что ограничительные меры всё еще действуют в связи с тяжелой эпидемиологической обстановкой.
Для людей старше 65 по-прежнему будет действовать режим самоизоляции. Также остается обязательным ношение масок и соблюдение необходимой для обеспечения безопасности дистанции. Меры продлили до 24 августа.
Указ вступит в силу 18 августа.