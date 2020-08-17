В Свердловской области детским садам разрешили работать в «докоронавирусном» режиме

В Свердловской области детским садам разрешили работать в «докоронавирусном» режиме

Сегодня, 18:28ПроисшествияФото: 1Mediainvest.ru
В Свердловской области детским садам разрешили работать с полной загрузкой с 18 августа, такой указ подписал вице-губернатор региона.

Указ Алексей Орлов подписал сегодня 17 августа. Кроме детских садов разрешили работать санаториям, проводить экскурсии численностью до 20 человек.

Кроме того, в указе прописано, что ограничительные меры всё еще действуют в связи с тяжелой эпидемиологической обстановкой.

Для людей старше 65 по-прежнему будет действовать режим самоизоляции. Также остается обязательным ношение масок и соблюдение необходимой для обеспечения безопасности дистанции. Меры продлили до 24 августа.

Указ вступит в силу 18 августа.

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