На Урале пенсионерка лишилась 285 тысяч рублей после звонка из «банка»

Осознав, что произошло, пенсионерка обратилась с заявлением в полицию. Пострадавшая рассказала, что 31 августа ей позвонил «работник» одного из банковских отделений и, оперируя тем, что со счёта пытаются списать средства, узнал у пенсионерки данные её карты. После чего средства оказались списаны.