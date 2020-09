На Урале пенсионерка лишилась 285 тысяч рублей после звонка из «банка»

74-летняя жительница Екатеринбурга под руководством мошенников лишилась 285 тысяч рублей, находившихся на её банковской карте, сообщили «Вечерние ведомости».

Осознав, что произошло, пенсионерка обратилась с заявлением в полицию. Пострадавшая рассказала, что 31 августа ей позвонил «работник» одного из банковских отделений и, оперируя тем, что со счёта пытаются списать средства, узнал у пенсионерки данные её карты. После чего средства оказались списаны. 10 сентября с женщиной вновь связался неизвестный и объяснил, что для возврата средств необходимо вновь сообщить пароли карты. Ни о чём не подозревая, женщина продиктовала данный ещё одной своей карты.На данный момент возбуждено уголовное дело по статье «мошенничество, совершенное в крупном размере». Сотрудниками устанавливаются обстоятельства и лица, причастные к содеянному. Ранее в Нижнем Тагиле два сотрудника УВЗ лишились 150 тысяч рублей после подобных звонков. Два работника УВЗ лишились 150 тысяч рублей после звонков лже-сотрудников банка

