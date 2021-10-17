Экс-глава Минобороны ДНР считает массовые отравления метиленом заговором

Экс-глава Минобороны ДНР считает массовые отравления метиленом заговором
Экс-глава Минобороны ДНР считает массовые отравления метиленом заговором
Сегодня, 12:59ПроисшествияФото: 1Mediainvest.ru
Бывший глава Минобороны ДНР Игорь Стрелков назвал массовое отравление россиян заговором против коренного населения.

Такое заявление экс-военный сделал изданию «МК». Стрелков заявил об одинаковом почерке и предположил наличие единого умысла в случаях отравления метиловым спиртом в Свердловской и Оренбургской областях.

Почерк абсолютно одинаковый. Если-бы я отвечал за ведение следствия, то просто обязан был-бы предположить наличие единого умысла, заговор с целью массового убийства представителей коренного населения, сказал Стрелков.

От отравления метиловым спиртом в Свердловской и Оренбургской областях погибли 18 и 35 человек соответственно. Ранее инсайдер TagilCity.ru заявлял, что трагедии в обоих регионах имеют одно происхождение.

Сюжеты:
Отравление метиловым спиртом в Екатеринбурге
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