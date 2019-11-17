В Екатеринбурге рыбак провалился под тонкий лед

К моменту прибытия спасательных подразделений мужчина самостоятельно выбрался из полыньи и находился на середине водоема. Для спасения рыбака сотрудники МЧС добрались до него в резиновой лодке, погрузили туда мужчину и вернулись на берег. Операция длилась около 40 минут, на месте работали 18 спасателей и четыре единицы техники.