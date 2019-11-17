В Екатеринбурге рыбак провалился под тонкий лед
Сегодня, 10:12ПроисшествияФото: ГУ МЧС по Свердловской области
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В Екатеринбурге рыбак провалился под лед. Мужчине потребовалась помощь спасателей, чтобы выбраться с водоема, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области.
Сюжеты: Екатеринбург
К моменту прибытия спасательных подразделений мужчина самостоятельно выбрался из полыньи и находился на середине водоема. Для спасения рыбака сотрудники МЧС добрались до него в резиновой лодке, погрузили туда мужчину и вернулись на берег. Операция длилась около 40 минут, на месте работали 18 спасателей и четыре единицы техники.
МЧС напоминает, что лед на водоемах еще не окреп, поэтому выход на него может быть смертельно опасен.
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