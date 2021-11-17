Обгоревшее тело неизвестного мужчины найдено на пожаре в Екатеринбурге

Обгоревшее тело неизвестного без видимых следов насильственной смерти обнаружено на пожаре на улице Косарева в Екатеринбурге, сообщает пресс-служба СУ СКР по Свердловской области.
Для определения точной причины гибели гражданина, а также причин возгорания проводятся необходимые экспертные исследования,рассказали в ведомстве.
На пожар выезжала следственно-оперативная группа отдела полиции №13 Екатеринбурга, сообщили в отделении по связям со СМИ УМВД России уральской столицы.
Сейчас получены данные о том, что погибшего звали Алексей К., достоверность этой информации тщательно проверяется,рассказали правоохранители.