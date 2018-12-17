Mercedes влетел в ВАЗ: три человека пострадали в ДТП в Екатеринбурге
Сегодня, 09:00ПроисшествияФото: pixabay.com
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16 декабря в Екатеринбурге в результате ДТП на улице Серафимы Дерябиной пострадали три человека.
Сюжеты: Екатеринбург
Днем 16 декабря в Екатеринбурге на улице Серафимы Дерябиной произошло ДТП. По предварительной информации, 33-летний водитель автомобиля марки Mercedes, направляясь по средней полосе в сторону улицы Бардина, не справился с управлением и допустил столкновение с автомобилем ВАЗ-2114, который ехал в попутном направлении.
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От удара отечественный автомобиль вылетел с дороги и врезался в столб. Женщина 1969 года рождения, находившаяся за рулем ВАЗ-2114, и два её пассажира пострадали. С переломами и травмами различной степени тяжести медики доставили их в больницы города, сообщает Е1.ru.
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