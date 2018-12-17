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«Установщик окон» из Екатеринбурга украл у 93-летнего ветерана ВОВ 14 тыс. рублей
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Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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«Установщик окон» из Екатеринбурга украл у 93-летнего ветерана ВОВ 14 тыс. рублей

Сегодня, 21:23ПроисшествияФото: пресс-группа УМВД России по Екатеринбургу
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