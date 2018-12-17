«Установщик окон» из Екатеринбурга украл у 93-летнего ветерана ВОВ 14 тыс. рублей
В Екатеринбурге задержан 28-летний мужчина по подозрению в краже у ветерана ВОВ 14 тысяч рублей. Злоумышленник представлялся установщиком окон.
27 ноября екатеринбуржец наведался в дом к ветерану под предлогом диагностики окон. Пенсионер впустил гостя, на что тот, зная местоположение тайника в доме ветерана, украл 10 000 рублей.
Пропажу купюр из тайника обнаружила внучка ветерана, она установила в комнате скрытую камеру, чтобы вычислить злоумышленника.
Лжемастер явился с повторным визитом 4 декабря, тогда он украл 4 000 рублей из тайника ветерана.
Видеозапись была прикреплена к материалам дела и помогла найти злоумышленника. 28-летнего мужчину задержали и доставили в полицию. Там екатеринбуржец признался в содеянном и пообещал вернуть украденные деньги ветерану.
Сейчас подозреваемый находится под подпиской о невыезде. Ему грозит до пяти лет колонии, сообщает Znak.com.
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