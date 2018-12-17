«Установщик окон» из Екатеринбурга украл у 93-летнего ветерана ВОВ 14 тыс. рублей

27 ноября екатеринбуржец наведался в дом к ветерану под предлогом диагностики окон. Пенсионер впустил гостя, на что тот, зная местоположение тайника в доме ветерана, украл 10 000 рублей.

Пропажу купюр из тайника обнаружила внучка ветерана, она установила в комнате скрытую камеру, чтобы вычислить злоумышленника.

Лжемастер явился с повторным визитом 4 декабря, тогда он украл 4 000 рублей из тайника ветерана.

Видеозапись была прикреплена к материалам дела и помогла найти злоумышленника. 28-летнего мужчину задержали и доставили в полицию. Там екатеринбуржец признался в содеянном и пообещал вернуть украденные деньги ветерану.