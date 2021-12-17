Куртки, телефоны и деньги украли неизвестные ночью на улице у двух тагильчан

Пострадавшие обратились с заявлением в полицию. Общая сумма ущерба составила примерно 46 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе МУ МВД «Нижнетагильское».
На место происшествия выезжал наряд полиции. Они выяснили, что мужчины к дому приехали на такси. Мимо них проходили молодые люди. Они воспользовались нетрезвым состоянием мужчин и ограбили их. Один из нападавших оставил свою куртку на месте.
Также были просмотрены камеры наблюдения. Установлены трое подозреваемых. Они после совершенного преступления отправились в одной из заведений на улице Красноармейская. На вид подозреваемым 18-20 лет.
Полиция возбудила уголовное дело по статье за грабеж, совершенный группой лиц.
Узнавших на фото молодых людей просят обращаться в дежурную часть отдела полиции № 16 по телефону (3435)97-64-02 или на линию 02.