Куртки, телефоны и деньги украли неизвестные ночью на улице у двух тагильчан

Куртки, телефоны и деньги украли неизвестные ночью на улице у двух тагильчан
Куртки, телефоны и деньги украли неизвестные ночью на улице у двух тагильчан
Сегодня, 13:53ПроисшествияФото: 1MI
Куртки серого и темно-зеленого цвета с телефонами и деньгами внутри похитили неизвестные у двух подвыпивших мужчин ночью 17 декабря во дворе дома на улице Ермака, 48 в Нижнем Тагиле.

Пострадавшие обратились с заявлением в полицию. Общая сумма ущерба составила примерно 46 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе МУ МВД «Нижнетагильское».

На место происшествия выезжал наряд полиции. Они выяснили, что мужчины к дому приехали на такси. Мимо них проходили молодые люди. Они воспользовались нетрезвым состоянием мужчин и ограбили их. Один из нападавших оставил свою куртку на месте.

Также были просмотрены камеры наблюдения. Установлены трое подозреваемых. Они после совершенного преступления отправились в одной из заведений на улице Красноармейская. На вид подозреваемым 18-20 лет.

Фото:МУ МВД "Нижнетагильское"

Полиция возбудила уголовное дело по статье за грабеж, совершенный группой лиц.

Узнавших на фото молодых людей просят обращаться в дежурную часть отдела полиции № 16 по телефону (3435)97-64-02 или на линию 02.

Сюжеты:
Нижний Тагил
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происшествиеграбежНижний Тагил
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