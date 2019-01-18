Вандалы разгромили ледяной крест около крещенской купели в Верхней Салде
Сегодня, 21:01ПроисшествияФото: pixabay.com
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В Верхней Салде накануне Крещения неизвестные разрушили ледяной крест у купели.
Сюжеты: Верхняя и Нижняя Салда
Двухметровый крест был разрушен вандалами на верхнесалдинском пруду. Об инциденте сообщили местные жители, помогавшие в установке креста у иордани.
16 января состоялась приемка купели, во время которой крест находился на месте, сообщает vsalde.ru.
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