«В тихом омуте…»: на Урале парня обвинили в покушении на убийство прохожей женщины

Зарегистрирован задержанный в Кургане и, по словам начальника пресс-службы областного главка полиции Валерия Горелых, ранее судимостей он не имел. На учете у психиатра также не состоял, является переводчиком с японского языка и увлекается холодным оружием. Отмечается, что с жертвой обвиняемый знаком не был.