«В тихом омуте…»: на Урале парня обвинили в покушении на убийство прохожей женщины

«В тихом омуте…»: на Урале парня обвинили в покушении на убийство прохожей женщины

Сегодня, 22:24ПроисшествияPhoto: Валерий Горелых
В Екатеринбурге молодому человеку было предъявлено обвинение в совершении преступления по статье 105 УК РФ (Покушение на убийство), сообщает старший помощник руководителя Следственного комитета по Свердловской области Александр Шульга.

Материалы уголовного дела гласят, что 8 января вооруженный ножом обвиняемый напал на местную жительницу. Молодой человек хотел ее убить, однако женщине удалось спастись.

В результате обвиняемый подробно рассказах об обстоятельствах злодеяния. На данный момент его проверяют на причастность к ранее совершенным преступлениям. Суд принял решение заключить обвиняемого под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.

Зарегистрирован задержанный в Кургане и, по словам начальника пресс-службы областного главка полиции Валерия Горелых, ранее судимостей он не имел. На учете у психиатра также не состоял, является переводчиком с японского языка и увлекается холодным оружием. Отмечается, что с жертвой обвиняемый знаком не был.

Внешне обвиняемый молодой человек выглядит весьма безобидным, но не зря в народе про таких говорят: «в тихом омуте…»,подчеркнул полковник Горелых.

Photo: старший помощник руководителя Следственного комитета по Свердловской области Александр Шульга

Напомним, в середине декабря 46-летняя жительница Нижнего Тагила напала на своего брата с ножом, в результате чего суд приговорил ее к двум месяцам колонии.

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