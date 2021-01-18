«В тихом омуте…»: на Урале парня обвинили в покушении на убийство прохожей женщины

Материалы уголовного дела гласят, что 8 января вооруженный ножом обвиняемый напал на местную жительницу. Молодой человек хотел ее убить, однако женщине удалось спастись.
В результате обвиняемый подробно рассказах об обстоятельствах злодеяния. На данный момент его проверяют на причастность к ранее совершенным преступлениям. Суд принял решение заключить обвиняемого под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.
Зарегистрирован задержанный в Кургане и, по словам начальника пресс-службы областного главка полиции Валерия Горелых, ранее судимостей он не имел. На учете у психиатра также не состоял, является переводчиком с японского языка и увлекается холодным оружием. Отмечается, что с жертвой обвиняемый знаком не был.
Внешне обвиняемый молодой человек выглядит весьма безобидным, но не зря в народе про таких говорят: «в тихом омуте…»,подчеркнул полковник Горелых.
Напомним, в середине декабря 46-летняя жительница Нижнего Тагила напала на своего брата с ножом, в результате чего суд приговорил ее к двум месяцам колонии.