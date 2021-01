«В тихом омуте…»: на Урале парня обвинили в покушении на убийство прохожей женщины

В Екатеринбурге молодому человеку было предъявлено обвинение в совершении преступления по статье 105 УК РФ (Покушение на убийство), сообщает старший помощник руководителя Следственного комитета по Свердловской области Александр Шульга.

Материалы уголовного дела гласят, что 8 января вооруженный ножом обвиняемый напал на местную жительницу. Молодой человек хотел ее убить, однако женщине удалось спастись. В результате обвиняемый подробно рассказах об обстоятельствах злодеяния. На данный момент его проверяют на причастность к ранее совершенным преступлениям. Суд принял решение заключить обвиняемого под стражу. Расследование уголовного дела продолжается. Зарегистрирован задержанный в Кургане и, по словам начальника пресс-службы областного главка полиции Валерия Горелых, ранее судимостей он не имел. На учете у психиатра также не состоял, является переводчиком с японского языка и увлекается холодным оружием. Отмечается, что с жертвой обвиняемый знаком не был. Внешне обвиняемый молодой человек выглядит весьма безобидным, но не зря в народе про таких говорят: «в тихом омуте…»,подчеркнул полковник Горелых. Photo: старший помощник руководителя Следственного комитета по Свердловской области Александр Шульга Напомним, в середине декабря 46-летняя жительница Нижнего Тагила напала на своего брата с ножом, в результате чего суд приговорил ее к двум месяцам колонии. В Нижнем Тагиле пьяная сестра напала с ножом на брата и попала на 2 месяца в колонию

