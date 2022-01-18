Экс-директор школы в Нижнем Тагиле обвиняется в мошенничестве на 200 тысяч рублей

Бывший директор одной из школ в Нижнем Тагиле обвиняется в мошенничестве на сумму 200 тысяч рублей. В 2019 году она устроила фиктивно на работу свою родственницу и получала за нее зарплату.

В отношении женщины возбуждено уголовное дело за мошенничество. Следствие предполагает, что, работая директором школы в 2019 году, она устроила учителем свою родственницу. Обвиняемая знала, что она не будет выполнять свои обязанности. За 2019–2020 года фиктивной работнице была начислена зарплата на общую сумму более 200 тысяч рублей. Средства подозреваемая после получения расходовала по своему усмотрению, сообщили в пресс-службе СК по Свердловской области. На данный момент все обстоятельства совершенного нарушения устанавливаются. Преступление было выявлено сотрудниками подразделения полиции по борьбе с преступностью. Они проводили оперативно-розыскные мероприятия, в ходе которых вскрылось нарушение. Этого было достаточно для возбуждения уголовного дела, сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

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