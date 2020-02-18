В Екатеринбурге в квартире гендиректора «Титановой долины» прошли обыски

Адвокат Александр Петрикин рассказал изданию, что следователи изъяли несколько вещей.

Ничего интересного в квартире Кызласова не нашли. Изъяли загранпаспорт, банковские карты и ноутбук с личными фотографиями. Чтобы хотя бы что-то изъять, сказал он.

Официальное обвинение Артемию Кызласову пока не предъявлено. Сам генеральный директор находится на данный момент в Следственном комитете, куда его доставили около четырех утра. В то же время были составлены документы о его задержании.

Около четырех часов начали проводить следственные действия с Артемием Кызласовым. До этого времени его где-то возили оперативные сотрудники. Мы увидели измученного, измотанного человека. Он был очень уставшим. Почти ничего не говорил. Обговаривать с ним произошедшее, говорить о позиции защиты будем сегодня. Также поговорим с его родственниками, чтобы понять, кто что видел, кто что знает, сказал Петрикин.

Адвокатам было вручено постановление о возбуждении уголовного дела по части 6 статьи 290 УК РФ («Получение взятки в особо крупном размере»).

Он отметил, что защита расскажет о своей версии событий позднее. Кроме того, обвинения, которые предъявляют Кызласову, по их мнению, не соответствуют действительности.

В Следственном комитете Свердловской области комментариев пока не дают.