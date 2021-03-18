За оправдание терроризма в соцсетях жителю Новоуральска грозит до семи лет колонии

За оправдание терроризма в соцсетях жителю Новоуральска грозит до семи лет колонии

Вчера, 22:00ПроисшествияФото: пресс-служба СКР по Свердловской области
Житель Новоуральска, которого обвиняют в публичном оправдании терроризма в соцсетях, предстанет перед Центральным окружным военным судом, сообщает старший помощник руководителя Следственного комитета по Свердловской области Александр Шульга.

Мужчина обвиняется по статье 205.2 УК РФ (Публичное оправдание терроризма, совершённое с использованием электронных или информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети «Интернет»). Теперь ему грозит до семи лет лишения свободы.

Материалы уголовного дела гласят, что в марте 2019 года обвиняемый, используя мобильный телефон, со своей личной страницы в одной из соцсетей разместил под постом в сообществе несколько комментариев. Высказывания, согласно заключению комплексной психолого-лингвистической судебной экспертизы, содержат признаки публичного оправдания террористического акта. Фигурант дела сознался в содеянном.

Собранные по данному факту материалы представители МВД передали в региональный Следственный комитет, специалисты которого довели дело до судебного процесса,отметил начальник пресс-службы областного главка полиции Валерий Горелых.

Напомним, в конце февраля в Екатеринбурге обвиняемый в терроризме бразилец Эдуардо Фаузи получил отказ в предоставлении политического убежища в РФ.

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