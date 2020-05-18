В Нижнем Тагиле полиция проводит проверку по факту избиения мужчины в районе вокзала

Молодой человек написал в паблике, что он ожидал на остановке маршрутное такси, когда из другого автобуса вышел мужчина кавказской внешности и предложил сесть к нему, дабы «объяснить, кто он, и что он». Он отказался и продолжил ожидать маршрутное такси. Через некоторое время мужчина вышел из маршрутки вновь и напал на тагильчанина, ударив его кулаком по лицу.

Молодой человек обратился в опорный пункт полиции на остановке, но нападавший успел уехать.

По данному факту в полиции проводится проверка, сообщили TagilCity.ru в пресс-службе МУ МВД «Нижнетагильское».