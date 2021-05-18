2-летний мальчик упал и разбил голову в автобусе в Екатеринбурге

Инцидент произошел днем в понедельник, 17 мая в автобусе «НЕФАЗ».
Мальчик сидел на пассажирском сидении и ел мороженое, когда во время движения транспортного средства неожиданно упал, сообщили Е1 в отделе пропаганды ГИБДД Екатеринбурга.
В результате аварии 2-летний мальчик получил травму: прибывшая на место бригада скорой медицинской помощи диагностировала у него ушибленную рану лба, рассказали в Госавтоинспекции.
Ребенок был доставлен в ДГБ № 9, где после осмотра его отпустили домой.
Как выяснили прибывшие на место полицейские, за рулем общественного транспорта находилась 43-летняя женщина. Она остановила транспортное средство, когда услышала крик в салоне.
В салоне автобуса в момент происшествия находилось 10 пассажиров, именно они оказали малышу первую медицинскую помощь.
Напомним, утром 12 апреля жительница Екатеринбурга упала в обморок в автобусе — ей стало плохо из-за давки и духоты в салоне, битком набитом пассажирами.