Водителю стало плохо: автобус с пассажирами улетел в кювет на уральской трассе

Водителю стало плохо: автобус с пассажирами улетел в кювет на уральской трассе
Водителю стало плохо: автобус с пассажирами улетел в кювет на уральской трассе
Сегодня, 20:28ПроисшествияФото: УГИБДД по Свердловской области
Автобус, в котором ехали пассажиры, улетел в кювет на трассе «город Лесной — поселок Горный». Во время движения 57-летний водитель не справился с управлением, поскольку почувствовал себя плохо.

Инцидент произошел во второй половине дня 13 мая. На место аварии прибыла скорая медицинская помощь. Врачи оказали помощь водителю и пяти пассажирам, которые получили ушибы и порезы. Госпитализация никому из пострадавших не понадобилась.

Было установлено, что автобусный маршрут № 4 является городским. До момента аварии водитель проехал девять километров, сообщает «КП-Екатеринбург» со ссылкой на УГИБДД по Свердловской области.

Отмечается, что водитель прошел предрейсовый медицинский осмотр. Теперь организацию ожидает проверка.

Фото:УГИБДД по Свердловской области

Напомним, 14 мая на перекрестке Кулибина — Восточное шоссе произошло ДТП между автобусом и легковым автомобилем.

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