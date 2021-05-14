Водителю стало плохо: автобус с пассажирами улетел в кювет на уральской трассе

Автобус, в котором ехали пассажиры, улетел в кювет на трассе «город Лесной — поселок Горный». Во время движения 57-летний водитель не справился с управлением, поскольку почувствовал себя плохо.

Инцидент произошел во второй половине дня 13 мая. На место аварии прибыла скорая медицинская помощь. Врачи оказали помощь водителю и пяти пассажирам, которые получили ушибы и порезы. Госпитализация никому из пострадавших не понадобилась. Было установлено, что автобусный маршрут № 4 является городским. До момента аварии водитель проехал девять километров, сообщает «КП-Екатеринбург» со ссылкой на УГИБДД по Свердловской области. Отмечается, что водитель прошел предрейсовый медицинский осмотр. Теперь организацию ожидает проверка. Фото: УГИБДД по Свердловской области Напомним, 14 мая на перекрестке Кулибина — Восточное шоссе произошло ДТП между автобусом и легковым автомобилем. Автобус попал в ДТП на Восточном шоссе в Нижнем Тагиле (видео)

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