Водителю стало плохо: автобус с пассажирами улетел в кювет на уральской трассе

Инцидент произошел во второй половине дня 13 мая. На место аварии прибыла скорая медицинская помощь. Врачи оказали помощь водителю и пяти пассажирам, которые получили ушибы и порезы. Госпитализация никому из пострадавших не понадобилась.
Было установлено, что автобусный маршрут № 4 является городским. До момента аварии водитель проехал девять километров, сообщает «КП-Екатеринбург» со ссылкой на УГИБДД по Свердловской области.
Отмечается, что водитель прошел предрейсовый медицинский осмотр. Теперь организацию ожидает проверка.
Напомним, 14 мая на перекрестке Кулибина — Восточное шоссе произошло ДТП между автобусом и легковым автомобилем.