Из-за сообщений о минировании в Екатеринбурге эвакуируют школы

Из-за сообщений о минировании в Екатеринбурге эвакуируют учащихся и преподавателей школ. Письма с угрозами на электронную почту получили три учебных заведения.

Письма с угрозами утром 18 мая получили школы № 1 и № 80, передают информацию городского департамента образования «Вечерние ведомости». Так как школа № 80 находится в настоящее время на реконструкции, дети обучаются на базе школы № 72, которая также эвакуирована, уточнили в ведомстве. Также сообщение о минировании получила школа «Гелиос» в Екатеринбурге, откуда эвакуировано 140 детей и сотрудников, сообщает ЕАН со ссылкой на свой источник. Напомним, 15 мая о мерах безопасности, принимаемых в учебных учреждениях региона после стрельбы в школе Казани, рассказал губернатор Евгений Куйвашев на своей странице в Instagram. Куйвашев отчитался о безопасности в свердловских школах после стрельбы в Казани

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