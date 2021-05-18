Из-за сообщений о минировании в Екатеринбурге эвакуируют школы

Из-за сообщений о минировании в Екатеринбурге эвакуируют школы
Из-за сообщений о минировании в Екатеринбурге эвакуируют школы
Сегодня, 11:14ПроисшествияФото: Евгения Гаева
Из-за сообщений о минировании в Екатеринбурге эвакуируют учащихся и преподавателей школ. Письма с угрозами на электронную почту получили три учебных заведения.

Письма с угрозами утром 18 мая получили школы № 1 и № 80, передают информацию городского департамента образования «Вечерние ведомости».

Так как школа № 80 находится в настоящее время на реконструкции, дети обучаются на базе школы № 72, которая также эвакуирована, уточнили в ведомстве.

Также сообщение о минировании получила школа «Гелиос» в Екатеринбурге, откуда эвакуировано 140 детей и сотрудников, сообщает ЕАН со ссылкой на свой источник.

Напомним, 15 мая о мерах безопасности, принимаемых в учебных учреждениях региона после стрельбы в школе Казани, рассказал губернатор Евгений Куйвашев на своей странице в Instagram.

Сюжеты:
Екатеринбург
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